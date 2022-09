Karlie Kloss macht New Yorks Straßen zum Laufsteg

An einem Tag schlenderte Karlie Kloss in einem ockerfarbigen Hemdblusenkleid durch den Big Apple. Highlight des Looks: die bunt gemusterten Overkneestiefel, die ihre langen, schlanken Beine perfekt in Szene setzten. Als Kloss schließlich für die Fotografen mit Eisbecher in der Hand und breitem Lächeln im Gesicht posierte, konnte man erkennen: Unter dem Look blitzte eine schwarze, kurze Leggings hervor.