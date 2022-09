Gregoritsch nominiert „neues“ ÖFB-U21-Nationalteam

Ein Großteil jener U19-Mannschaft, die bei der EM im vergangenen Juni in der Slowakei Platz fünf belegt hat, bildet den Stamm von Österreichs „neuer“ U21-Fußballauswahl. U21-Teamchef Werner Gregoritsch nominierte am Dienstag zehn EM-Teilnehmer für die Länderspiele gegen Montenegro am 23. September und Wales am 27. September auf der Hohen Warte in Wien.