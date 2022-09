Trauerbeflaggung wegen Queen sorgt für Wut in NÖ

Das Bundeskanzleramt hat für den Begräbnistag von Queen Elizabeth II. auf Bundesgebäuden eine klare Anweisung ausgegeben: „Trauerbeflaggung“ wurde angeordnet, was bedeutet, dass Fahnen in Staatsfarben am 19. September auf Bundesgebäuden auf halbmast zu setzen sind, die EU-Flagge sei ganz einzuholen. Die Landeshauptleute wurden in einem Schreiben um gleichartige Regelung für Landesimmobilien ersucht, wie bereits berichtetet.