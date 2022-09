„Krone“-Herzensmensch-Award: Die Spannung steigt!

Die herausragendsten Einsendungen wurden jetzt von einer Jury diskutiert und bewertet. Mit dabei waren Mediaprint- und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, die „Krone“-Expertinnen Barbara Stöckl und Maggie Entenfellner, erstmals „Krone“-Kolumnistin Daniela Gaigg, Konrad Tiefenbacher von Service Freiwillige, Martin Lammerhuber von der Kulturregion und Lukas Lusetzky („Krone“-NÖ). Das magische Duo Thommy Ten und Amélie van Tass ist heuer ebenso wieder an Bord. Die beiden bewerteten die Einsendungen aber in Las Vegas (US), wo sie derzeit das Publikum verzaubern. Die sportliche Komponente deckte Ski-Star Michaela Dorfmeister ab.