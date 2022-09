Rückendeckung für Ludwig im Finanzausschuss

Beim Thema Transparenz ist die Wien Energie in den vergangenen zwei Wochen bis an die Schmerzgrenze gegangen und musste sogar Betriebsgeheimnisse offenlegen, um sich vom Vorwurf der Spekulation - zumindest vorerst - reinzuwaschen. Am Montag musste nun die Stadt in Personalunion von Finanzstadtrat Hanke die viel kritisierten Notkompetenzen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro im Finanzausschuss verteidigen.