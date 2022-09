Erneut kein Einsatz: Real-Star platzt der Kragen

„Asensio ist wütend, was ich verstehe, das ist normal. Das zeigt, dass er spielen will, das ist wichtig. Es ist klar, dass er momentan im Team am meisten zu leiden hat, das habe ich auf dem Zettel“, konnte Ancelotti die Reaktion seines Schützlings nachvollziehen. „Marco ist für uns ein wichtiger Spieler, ich verstehe seine Wut total. Das macht gar nichts.“