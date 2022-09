Österreichs Gasspeicher zu mehr als 70% gefüllt

Die österreichischen Gasspeicher sind bereits zu mehr als 70 Prozent gefüllt, teilt das Bundeskanzleramt am Montag mit. Mit Stand vom Samstag, dem 10. September, seien die Gasspeicher zu 70,69 Prozent gefüllt. Damit seien insgesamt 67,5 Terawattstunden (TWh) Erdgas in den heimischen Speichern gelagert. Dies entspreche in etwa zwei Dritteln des jährlichen Verbrauches in Österreich.