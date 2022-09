Mutter & Sohn im Spital: Drei Pkw involviert

Sie prallte gegen das Fahrzeug des St. Veiters, wodurch das Auto in den Pkw der 43-Jährigen geschleudert wurde. „Die 32-jährige Unfalllenkerin, sowie ihr zweijähriger Sohn, der ordnungsgemäß im Kindersitz angeschnallt war, wurden zur genauen Untersuchung vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt verbracht“, berichtet die Polizei. An ihrem und am Fahrzeug des Mannes entstand erheblicher Sachschaden.