Selbstbewusstsein der Lustenauer ist jetzt riesig

Nicht umsonst ließ Trainer Markus Mader bei der letzten Pressekonferenz andeuten, dass die Austria durchaus um Platz sechs mitspielen kann. Was dem Erfolgscoach gegen den LASK am meisten imponierte, war die Einstellung, mit der seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit ins Spiel ging. „Alle haben gesagt, es ist scheißegal was passiert, aber wir wollen in dieser Partie noch etwas holen. Es war ein Irrsinn, wie wir uns nie aufgegeben haben.“ Das hat selbst dem Gäste-Trainer Dietmar Kühbauer imponiert, der ja als impulsives „Mentalitätsmonster“ bekannt ist. „Don Didi“ schimpfte übrigens nach dem Schlusspfiff wie ein Rohrspatz. Aus Enttäuschung, weil sein Team die Lustenauer Tugenden vermissen ließ.