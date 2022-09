Max blamiert Ferrari bei Heimspiel, Kelly freut‘s

Trotz Strafe holte Verstappen in Monza seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Folge, baute Führung in der WM auf 116 Punkte aus und blamierte Ferrari damit vor den Augen von Freundin Kelly Piquet auch beim Heimspiel. „Polesetter“ Charles Leclerc wurde als Zweiter von der eigenen Taktik ausgebremst.