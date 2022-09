„Wir Schüler brauchen mental mehr Unterstützung!“

Mehr Angebot für mentale Hilfe

Einen hohen Stellenwert hat deshalb heuer auch die psychische Gesundheit der Kinder, denn die hat vor allem in den vergangen zwei Jahren stark gelitten. „Wir haben es bereits geschafft, die Zahl an Schulpsychologen aufzustocken. Sie werden dringend benötigt. Aber in diesem Bereich geht noch viel mehr.“ So wollen die Schülervertreter Experten in den Unterricht einladen. „Diese sollen die Hemmschwelle, sich selbst Hilfe zu suchen, senken.“