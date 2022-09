Mountainbike-Trail-Vergnügen mit Angie

In der Region Weißensee finden alljährlich auch die Mountainbike Trail- und Testtage statt. Ein kleines, aber feines Bikeevent, wo ausgewählte, namhafte Hersteller ihre Mountainbikes zum Testen zur Verfügung stellen. „Die Zeiten sind vorbei, dass Urlauber bei uns im Sommer den ganzen Tag am See lagen. Heute sind die Gäste aktiv unterwegs und kühlen sich im klaren, erfrischenden Seewasser ab“, so Hotelier Peter Schwarzenbacher vom Arlbergerhof, der übrigens auch der Mastermind hinter dem Trailangebot am Weißensee ist.