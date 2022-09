Fridrikas gesteht: „Ich zweifelte, ob es reicht“

„Ich bin noch nicht in Topform, es reicht noch nicht für 90 Minuten und auch das Selbstvertrauen kann noch besser werden“, bekennt der zweifache Saisontorschütze der Lustenauer. Das halbe Jahr in Klagenfurt mit Verletzung und kaum Spielzeit haben ihn sehr geknickt. „Ich zweifelte sogar ernsthaft, ob es bei mir für die Bundesliga reicht.“ Zweifel, die er längst ausgeräumt hat. „Ich bin froh, dass mir der Coach am Anfang die Zeit gab, mich nicht verheizt hat“, gilt sein Dank auch Markus Mader.