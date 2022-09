Die Roten Teufel sind im Westderby klarer Favorit

Im dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen müssen die Harder heute im Westderby in der zweiten Runde des HLA Meisterliga-Grunddurchgangs in Schwaz ran. Die Tiroler haben im Sommer mit Spielertrainer Gerald Zeiner und Richard Wöss zwei absolute Leistungsträger verloren und kamen beim Saisonauftakt in Linz mit 21:32 ordentlich unter die Räder. Im Team von Neo-Cheftrainer Klaus Hagleitner ist der zuletzt gesperrte Balthasar Huber wieder mit dabei. Drei Tage nach dem 26:21-Heimerfolg über Ferlach dürfen sich die favorisierten Roten Teufel in Schwaz einer lautstarken Fanunterstützung erfreuen. Fraglich ist der Einsatz von Linkshänder Paul Schwärzler, der sich am Wochenende beim Europacupspiel in Bitola eine Sprunggelenksverletzung zuzog.