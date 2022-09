Auto landet nach Crash in Fluss, Pkw gegen Viadukt

Spektakuläre Unfälle am Freitag in Ehrwald im Tiroler Außerfern: Eine Deutsche (60) landete mit ihrem Pkw kopfüber im Fluss Loisach, nachdem sie auf der B187 vom Wagen einer Landsfrau (46) gerammt worden war. Am späten Abend krachte dann ein 32-Jähriger - ebenfalls ein Deutscher - mit voller Wucht gegen das örtliche Bahnviadukt.