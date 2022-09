Berger: „Ich glaube in Monza an starke Ferraris!“

„Ich glaube in Monza an starke Ferraris, sie werden Red Bull eine harte Zeit bescheren! Die Motorleistung ist da, jetzt haben sie halt die Themen Haltbarkeit, Boxenstopp und Strategie.“ Berger, der als DTM-Chef mit seiner Serie dieses Wochenende in Spa gastiert, sieht die „Bullen“ im Vorteil – obwohl Max Verstappen in Monza noch nie auf dem Podium stand: „Das kann sich am Sonntag ändern“, schmunzelt der Tiroler.