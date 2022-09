Causa Ischgl 2020: Die Zeit wird knapp

Hotelierin will von nichts etwas wissen

Völlig unbeirrt von den juristischen Spitzfindigkeiten hingegen gab sich die Geschäftsführerin eines Ischglers Hotels, das auch weitere Lokale besitzt. Man kann ihre Aussage unter „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“ zusammenfassen - obwohl ihr Bruder im Tourismusverband der Tiroler Gemeinde sitzt! „Zu keinem Zeitpunkt“ hätte sie Informationen erhalten, „es war für uns kein relevantes Thema!“ Obwohl Corona schon in nahen Italien Opfer forderte, hakt der Richter nach. „Es hieß, das seien Fake-News“ , so die lapidare Antwort.