„Die Wahlplakate sind wie Weihnachtsbeleuchtung“

ÖVP-Plakate „zu abstrakt“

Bezüglich der Slogans „gab es bei SPÖ, Grünen und Neos klare Überlegungen. Die FPÖ-Kampagne ist ein Sammelsurium aus früheren Wahlkämpfen. Die ÖVP setzt auf Ein-Wort-Kampagnen. Diese können prinzipiell sehr gut und eingängig sein. In diesem Fall verstehen wir auf einer Metaebene, was man uns sagen will, für die Botschaft, die schnell verstanden werden soll, ist es aber zu viel und zu abstrakt“, so die Analyse von Hayek.