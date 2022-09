Fan-Prügelei wegen zu weniger Sicherheitskräfte?

Damals hatte das Urteil fünfeinhalb Wochen gedauert, und auch diesmal dürfte die Aufarbeitung nicht einfach werden. Das fängt schon mit der Frage nach dem Auslöser der Randale an. Nizzas Trainer Lucien Favre hatte erklärt, dass sein Verein kein Verschulden bei sich und seinen Fans sehe. Würde Nizza zu einem Geisterspiel verurteilt „wäre das ungerecht“, sagte der langjährige Bundesliga-Trainer: „Denn unsere Fans haben überhaupt keine Schuld an dem, was passiert ist.“