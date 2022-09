Salzburger Taxifahrer brutal zusammengeschlagen

Kurz vor Mitternacht saß ein Mann in seinem Taxi an einem Taxistandplatz in Maxglan, als ein Unbekannter die Lenkertür öffnete und Bargeld verlangte. Der Taxifahrer gab dem Täter kein Geld - daraufhin zerrte ihn der Unbekannte aus dem Auto und verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Anschließend flüchtete er.