Rot-Sünder Hierländer: „Ich kann nur danke sagen“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer/via Sky): „Wir haben eine großartige erste Hälfte gespielt. Das einzige, was nicht gepasst hat, war die Chancenverwertung. Wir haben sie am Leben gelassen. Und so hat man in der zweiten Hälfte gesehen, wie gut die Dänen Fußballspielen können. Wenn man die Partie nicht zumacht, kann bekanntlich immer was passieren. Wir haben uns aber dann in Unterzahl hervorragend verhalten und die Räume zugemacht.“