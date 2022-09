Wolf bei Swiss Open in Führung, Wiesberger Elfter

Bernd Wiesberger liegt nach dem ersten Tag des World-Tour-Turniers in Virginia Water/England im Spitzenfeld. Der Golfprofi aus dem Burgenland spielte am Donnerstag eine 68er-Runde (4 unter Par) und lag damit vorerst auf Rang elf. Das Turnier im Wentworth Club wurde am späten Abend unterbrochen, als der Tod der britischen Königin Elizabeth II. bekannt geworden war. Einige Spieler konnten ihre Runde daher nicht beenden.