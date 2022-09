Österreichs Nummer eins kämpft ums Viertelfinale

Nachdem für Julia Grabher bei den US Open bereits in der ersten Qualifikationsrunde Schluss war und Österreichs Nummer eins zuletzt auch beim ITF-Turnier in Prag im Viertelfinale die Segel streichen musste, zog die Vorarlbergerin nun bei dem mit 125.000 US-Dollar dotierten WTA-Turnier von Bari ins Achtelfinale ein.