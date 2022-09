Weltmeister knöpft sich Mercedes-Star Hamilton vor

Kurz war für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton die Chance auf seinen ersten Sieg 2022 da. Doch zwei Safety-Car-Phasen verschafften beim Großen Preis der Niederlande am Sonntag letztlich Max Verstappen den entscheidenden Vorteil. Weil die Mercedes-Strategie am Ende nicht aufging, schimpfte Hamilton am Boxenfunk mit seiner Mannschaft. Und entschuldigte sich später dafür.