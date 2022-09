Stadt‘l Alm Lauf: Trail Running Event in Radstadt

Trail Running ist ein Trendsport, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut und das Laufen im Gelände beschreibt. Beim Trail-Laufen geht es in erster Linie um die Bewegung in der freien Natur und an der frischen Luft. Berglaufen ist eine Facette von Trail Running, aber Trail Running kann auf allen Wegen abseits der befestigten Straßen stattfinden. In Radstadt gibt es eine etablierte Veranstaltung, die Trail Running bei angenehm herbstlichen Temperaturen bietet: den „Stadt‘l Alm Lauf“.