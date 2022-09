Gaslieferstopp: Russisches Video verspottet Europa

Die US-Regierung zeigte sich zuletzt troz des Lieferstopps zuversichtlich, was die Gasversorgung der europäischen Verbündeten angeht. „Die europäischen Gasspeicher werden rechtzeitig zur kritischen Heizsaison im Winter voll sein“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstag in Washington. Die USA und Europa arbeiteten zusammen, „um die Versorgung mit einer ausreichenden Menge an Erdgas sicherzustellen“. Russland habe selbst entschieden, die Gaslieferungen über die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1 einzustellen, betonte der US-Sprecher. Die Aussagen Moskaus, die infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen seien die Ursache für den Lieferstopp, seien „schlichtweg falsch“.