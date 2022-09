Burning Man Festival endete in gigantischem Stau

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das berühmt-berüchtigte Burning Man Festival in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada zwei Jahre pausieren. Doch bei der Neuauflage kostete es seinen Besuchern einiges an Nerven: Bei der Abreise gerieten viele von ihnen in einen bis zu zwölf Stunden andauernden Stau - mitten in der Wüste.