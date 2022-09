Älteste Frau Kärntens mit 107 Jahren gestorben

Bis sie 103 Jahre alt war, lebte Bibiane Tilke in ihrem Haus in Feldkirchen und sorgte für sich selbst. Ab 2019 wohnte sie in einer Pflegeeinrichtung in Treffen. Nun schloss die älteste Kärntnerin, die im Jahr 1915 geboren wurde und somit beide Weltkriege mit erlebt hatte, für immer ihre Augen. Der Tod der Kärntnerin sorgt für große Trauer, vor allem bei ihren sechs Kindern, zwölf Enkeln und 18 Urenkeln.