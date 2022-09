„Senioren kosten nicht nur, sondern leisten viel“

Pühringer belegt das mit einem Beispiel: „40 Prozent des privaten Konsums kommen von den Senioren. Wir sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Faktor der Wirtschaftsbelebung.“ So auch im Tourismus, der Wirtschaftssektor, der sich, so der Politiker, am schnellsten auf eine älter werdende Gesellschaft eingestellt habe. Doch auch im Ehrenamt sind die Vertreter der Generation 60+ unverzichtbar: „Ohne Senioren in tragenden Funktionen ist kein Verein zu machen“, bekräftigt Pühringer.