Waffen-Alarm bei Party in Graz

Mehrere Langwaffen sichergestellt

In dem leerstehenden Gebäude, in dem die Party stattfand, wurden anschließend drei Langwaffen, sowie dazugehörige Munition sichergestellt. Die Waffen der Kategorie C befanden sich in einem offenen und unversperrten Wandkasten, der für jeden frei zugänglich war. Weitere Erhebungen bezüglich des Besitzers folgen.