Hinti an Alaba: „Sorry, David! Maldini macht‘s“

Ich bin ja ein großer Italien-Fan. Mit 19 hatte ich ein Angebot von der Fiorentina auf dem Tisch, im Jänner Milans Technischen Direktor Paolo Maldini am Hörer. Da musste ich mich zwicken - wenn dich so ein Weltstar haben will. Ich war ja als Bub ein Mega-Fan von ihm. Und wenn ich mir ansehe, was Maldini und Co. in den letzten drei Jahren aus Milan gemacht haben, traue ich ihnen nach 15 Jahren auch wieder den Champions-League-Titel zu.