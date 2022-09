Kanzler Nehammer: Keine persönlichen Konsequenzen

Landtagswahlen: Es drohen herbe Verluste

Demnächst stehen Landtagswahlen an - in Tirol am 25. September. ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle ist in Umfragen im Dauersinkflug. 2023 wird in Niederösterreich gewählt. Auch hier sind die Umfragen bedenklich. Ob ihn entsprechend schlechte Ergebnisse aus dem schwarz-türkisen Sattel werfen könnten? Daran verschwendet er keinen Gedanken. „Meine Zahlenwerte sind die, wie wir die Krisen bewältigen können. Alles andere interessiert mich derzeit nicht.“