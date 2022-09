„Wir sind bereit für das Festival 2023!“

Zwei Tage lang wurde im Seebad in Illmitz ordentlich gefeiert. Am Freitag hatte die Blasmusik im Festzelt das Sagen, am Samstag standen die DJs an ihren Mischpulten und ließen gemeinsam mit den Fans das Zelt beben. Eröffnet wurde der Event am Freitag von Landesrätin Daniela Winkler – zünftig im Dirndl – und Bürgermeister Max Köllner.