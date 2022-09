„Huggy Wuggy“: Vom Horrorspiel ins Kinderzimmer

„Huggy Wuggy“ erblickte im Oktober 2021 das Licht, als virtueller Bösewicht in dem von der US-amerikanischen Spieleschmiede MOB Games entwickelten Computerspiel „Poppy Playtime“ - ein, laut Eigenangaben, „Horror-/Puzzle-Abenteuer“, in dem Spieler in einer verlassenen Spielzeugfabrik mit „rachsüchtigen Spielzeugen“ konfrontiert werden. Allen voran „Huggy Wuggy“, ein blaues Plüschmonster mit einem Hai-artigen Revolvergebiss voller spitzer Zähne, das seine Opfer zum Knuddeln bzw. Umarmen (engl. „to hug“) gernhat.