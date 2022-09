„Nirvana-Baby“ verlor Kinderporno-Klage gegen Band

Das Albumcover zeigt den vier Monate alten Elden nackt in einem Swimmingpool, wie er im Wasser vor einem Angelhaken schwimmt, an dem ein Dollar-Schein hängt. In seiner Klage behauptete Elden, dass es sich bei dem Bild um Kinderpornografie handle. Er machte geltend, dass die Band damals versprochen habe, seine Genitalien mit einem Aufkleber zu bedecken. Dies sei aber nicht geschehen.