MotoGP in San Marino: Das Rennen ab 14 Uhr LIVE

Jack Miller startet erstmals seit 2018 von der Pole-Position in ein MotoGP-Rennen. Der Australier ließ sich am Samstag im Qualifying zum Grand Prix von San Marino auch von leichtem Regen nicht stören. Zweitschnellster hinter Miller war dessen Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia. Der zuletzt dreimal in Serie siegreiche Italiener nimmt in der Aufstellung für das heutige Rennen nach einer am Freitag ausgefassten Strafe (gefährliche Fahrweise) nur Position 5 ein.