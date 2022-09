Billiger Strom ist ein Relikt aus vergangener Zeit

In der Krise rund um die Wien Energie, die in der vergangenen Woche Milliarden an Steuergelder benötigte, und eine Stromerhöhung in der Bundeshauptstadt mit September kam auch ans Licht, dass privilegierte und auch pensionierte Beamte des Unternehmens das teure Gut Strom und Gas seit Jahren zum billigen Sondertarif beziehen. Grund dafür ist eine interne Vereinbarung.