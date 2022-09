Felssturz Längenfeld: „Absoluter Schutz unmöglich“

An einer Katastrophe vorbei schrammte – wie berichtet – der Längenfelder Ortskern in der Nacht auf Freitag. Aus rund 70 Metern Höhe über dem Talboden krachten etliche Felsblöcke mit Größen von bis zu fünf Kubikmetern aus dem darüberliegenden Hang beziehungsweise der Wand in den Ort. Auf einem Zufahrtsweg kamen sie – wie durch ein Wunder – unmittelbar vor den ersten Wohnhäusern zum Stillstand. Verletzte und Sachschaden gab es zum Glück keine.