Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Nicht an der Spitze

In der Liga rangieren die „Bullen“ nicht wie gewohnt an der Spitze, der LASK hat in den ersten sechs Spielen einen Punkt mehr gesammelt. Auch deshalb wäre ein Sieg gegen die WSG „für das Gemüt sehr wichtig“, sagte Jaissle. „Wir werden das Spiel wie jedes Pflichtspiel mit voller Konsequenz und Engagement angehen. Das nächste Spiel muss immer im Fokus stehen.“ Innenverteidiger Oumar Solet ergänzte: „Wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen und müssen mit unseren Gedanken voll und ganz bei der Tirol-Partie bleiben. Wie das geht, wissen wir ja bereits aus der letzten Saison.“