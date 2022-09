Mit Axt geschlagen, gefesselt: Täter ausgeforscht

Mit Axt geschlagen

Ihre Vorgangsweise kann nur als überaus brutal bezeichnet werden, wie sich anhand des Überfalls auf das ältere Ehepaar am Abend des 23. Jänners in Strasshof an der Nordbahn zeigt. Maskiert waren die Täter in das Haus der Eheleute eingedrungen und gingen sofort auf den 82-Jährigen, der im Wohnzimmer gerade vor dem Fernseher saß, los. Einer der Männer schlug auf ihn mit der Axt ein, der Pensionist versuchte, die Schläge mit Händen und Füßen abzuwehren, um nicht am Kopf getroffen zu werden, so die Polizei.