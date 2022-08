Apothekerpaar in Wohnzimmer gefesselt und beraubt

Angeklagter will zu Tatzeitpunkt in Quarantäne gewesen sein

Davon hätten alle Beteiligten einen Anteil bekommen sollen. Das gab auch der 27-jährige Österreicher zu, nach einem Kreuzverhör durch die Anwälte Peter Philipp und Philipp Wolm. Am Tatort will er aber trotzdem nicht gewesen sein. Er wäre damals in Quarantäne gewesen. „Das ist ja ein Alibi. Warum haben Sie das bis jetzt nicht erwähnt?“, fragt Philipp Wolm. Darauf hatte er keine Antwort...