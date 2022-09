Naturfreunde St. Veit feierten 100-Jahr-Jubiläum

Kaiser sagte, dass unsere Zeit vom Begriff der Enkelverantwortung geprägt sei. Organisationen wie die Naturfreunde würden in diesem Sinne von Tag zu Tag an Bedeutung gewinnen. „Es geht um ein Auseinandersetzen mit der Natur, die für uns alle geschaffen ist“, verwies er auf Klimawandel und Naturkatastrophen. Es gehe darum, die Natur für nächste Generationen sicherzustellen. „Das wird wohl die bedeutendste Aufgabenstellung auch der Naturfreunde St. Veit in ihrem zweiten Jahrhundert sein. Ich wünsche euch und uns die Kraft dazu“, betonte der Landeshauptmann.