Skoda verpasst sich eine völlig neue Designlinie

Drei neue E-Modelle kommen

Alles ist darauf ausgerichtet, den Herausforderungen der Elektromobilität zu begegnen. In die Transformation investiert Skoda in den nächsten fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro, 700 Millionen Euro fließen in die Digitalisierung. Bis 2026 will die VW-Tochter drei weitere rein elektrische Modelle auf den Markt bringen. 2024 kommt ein der elektrische Karoq, ein Jahr später der Nachfolger des Citigo E und ab 2026 ein großer Siebensitzer.