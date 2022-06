Dacia dreht auf: Neues Logo und fetter Auftritt

Beim Dacia Jogger konnte man das Logo bereits entdecken, wenn man wusste, dass es das Logo ist: Es ist das X im Schriftzug des Sondermodells Extreme. Dieses X steht für Dacia und setzt sich aus dem D und dem C des Namens zusammen. X steht bekanntermaßen bei vielen Marken für offroad, und so bekommen die Dacias auch einen Hauch von Offroad-Touch. Der Jogger ganz speziell: Obwohl er eigentlich ein Familienvan ohne besondere Geländeambitionen ist, hat er Plastikbeplankungen etc. wie die Stepway-Reihe und außerdem mit 21 Zentimeter sogar eine beachtliche Bodenfreiheit.