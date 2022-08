Paire packt seine Sachen, obwohl Match noch läuft

Doch der Reihe nach: Satz eins schnappte sich sein Gegner Cameron Norrie in lediglich 18 Minuten. Ganz anders verlief der zweite Satz. In diesem krachte Paire jedoch mit Schiedsrichter Carlos Bernades aneinander. Der Grund: Der Unparteiische hatte ihm während einer Spielunterbrechung - eine Zuschauerin war in der Hitze ohnmächtig geworden - verboten, ein Gespräch mit seinem Trainer zu führen. Daraufhin setzte sich der Tennis-Profi in eine schattige Ecke des Courts - und verlor anschließend Satz zwei im Tiebreak.