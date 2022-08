Schüler sollen „funktionieren“, aber Hilfe fehlt

Projekte in der Schule ausbauen

Der ÖBVP hat deshalb vor zwei Jahren an Pilotschulen in einigen Bundesländern das Konzept „fit4SCHOOL-psychotherapeutische Beratung in der Schule“ gestartet. Dabei ergänzt ein Schulpsychotherapeut das psychosoziale Schulsupportpersonal zu regelmäßigen Zeiten. Das Angebot richtet sich an Schüler, Lehrer sowie Eltern. Es dient vor allem der Prävention und Entlastung. In Akutfällen können Betroffene rasch an andere Stellen vermittelt werden. Außerdem sind Workshops vorgesehen.