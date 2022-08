ÖSV-Dame schwer verletzt: „Ein Schlag ins Gesicht“

40 Stunden dauerte die Heimreise von Ushuaia in Argentinien bis auf den Operations-Tisch von Christian Fink in der Klinik Hochrum. „Da gab’s viel Zeit zum Nachdenken“, sagt Katharina Gallhuber nach ihrem unspektakulären, aber leider folgenschweren „Hoppala“ beim Slalom-Training in Südamerika. „Aber die OP ist super verlaufen. Ab jetzt geht’s wieder aufwärts, der Kopf ist nach vorne gerichtet.“ Auch wenn das nach dem zweiten Kreuzbandriss nach 2018 natürlich nicht leicht fällt. „Denn ich war topfit, spürte nach drei schwierigen Jahren frischen Wind, die Risikobereitschaft war wieder da. Insofern war das richtig bitter, ein echter Schlag ins Gesicht.“ Dazu kamen noch ein Außen- und Innenmeniskusriss.