Polizeiauto kracht in Pkw und gegen Parkautomat

Zu dem Unfall kam es gegen 17.50 Uhr. Wegen eines Einsatzes fuhr das Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Pembauerstraße in Innsbruck in Richtung Norden. Zur selben Zeit fuhr ein Einheimischer (29) mit seinem Auto auf der Egerdachstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Pembauerstraße wollte der 29-Jährige nach links abbiegen. Der vordere Bereich des Fahrzeugs befand sich bereits auf der Fahrspur, als der Lenker die Polizeistreife sah. Sofort leitete er eine Vollbremsung ein.