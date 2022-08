Fans wandern mit den Edlseern

Nach zweijähriger Zwangspause ist es am 11. September endlich wieder so weit: Die Edlseer und ihre Fans gehen auf große Wanderschaft. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim ESV-Platz in Heiligenkreuz am Waasen, jeder Wanderer bekommt übrigens als Stärkung eine Eierspeise.