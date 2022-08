Staus rund ums Stadion werden erwartet

Um 18. Uhr beginnt das Spiel der zweiten ÖFB-Cup-Runde am Mittwoch in der Merkur Arena in Graz-Liebenau. Der Einlass ins Stadion ist für 16.30 Uhr geplant. Rund ein Dutzend Fan-Busse werden aktuellen Erkenntnissen zufolge aus Salzburg erwartet. Aufgrund der angesetzten Spielzeit an einem Wochen- bzw. Arbeitstag und der zu erwartenden „Rush Hour“ ist mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Verkehrspolizei rät daher, den Bereich rund um das Stadion in den Nachmittagsstunden nach Möglichkeit großräumig zu umfahren bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion anzureisen.